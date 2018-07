Arbeitslosigkeit sinkt im Burgenland weiter

Der kräftige Wirtschaftsaufschwung lässt weiterhin die Arbeitslosigkeit sinken. Österreichweit waren Ende Juni 341.024 Menschen arbeitslos, im Burgenland waren es 7.119 - um 12 Prozent weniger im Vergleich zu Juni 2017.

Zusätzlich zu den knapp mehr als 7.000 Arbeitslosen, waren noch etwas mehr als 1.800 Personen in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Bei der Durchsicht der Statistik fällt auf, dass die Arbeitslosigkeit in den Problembereichen „ältere Arbeitnehmer“ und auch bei der Jugendarbeitslosigkeit deutlich gesunken ist.

60 Lehrstellen frei

Bei Arbeitnehmern über 50 Jahre waren es fast zehn Prozent, bei den Jugendlichen sind es 16 Prozent weniger als im Juni 2017. Etwa 1.200 offene Stellen gab es mit Ende Juni im Burgenland. 115 Personen suchen momentan eine Lehrstelle; derzeit sind 60 Lehrstellen unbesetzt. In fast allen Bereichen ging die Arbeitslosigkeit zurück, auch die Zahl der arbeitslosen ausländischen Arbeitnehmer und der Langzeitarbeitslosen ist gesunken.

Die Arbeitslosigkeit ist in allen Bezirken gesunken, am stärksten in Jennersdorf mit einem Minus von fast 34 Prozent. Die Zahl der Beschäftigen ist gestiegen, im Burgenland waren mit Ende Juni 107.000 Menschen unselbständig beschäftigt.

