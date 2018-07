Mann bedroht eigenen Neffen mit Pistole

Ein Familienstreit in Breitenbrunn ist am Sonntagabend eskaliert. Ein 87-jähriger Mann forderte ein Gewehr, das er seinem Neffen vor zehn Jahren gegeben hatte, zurück. Der Neffe verweigerte die Herausgabe des Gewehrs, sein Onkel bedrohte ihn daraufhin mit einer geladenen Pistole.

Der 61-jährige Neffe gab seinem 87-jährigen Onkel mehrmals zu verstehen, dass er ihm das Gewehr nicht zurückgeben will, der 87-Jährige griff daraufhin zu einer dramatischen Maßnahme: er holte eine geladene Waffe aus seinem Auto und bedrohte seinen Neffen damit. Bewaffnet forderte er das Gewehr erneut. Der Neffe ergriff die Flucht und suchte Hilfe bei einer Polizeistreife an der Bundesstraße (B 50) in Breitenbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung). Dort traf kurze Zeit später auch der 87-Jährige ein.

Mit Pistole der Forderung „Nachdruck verleihen“

Die Polizei forderte ihn auf, bekanntzugeben wo er die Waffe aufbewahrt. Sie wurde anschließend von einem Polizeibeamten auf dem Beifahrersitz des Autos unter einer Jacke gefunden. Bei der Befragung gab der 87-jährige Onkel zu, seinen Neffen mit einer Pistole bedroht zu haben. Er habe es getan, um seiner „Forderung Nachdruck zu verleihen“.

In seinem Haus wurden noch zwei weitere registrierte Langwaffen samt dazugehöriger Munition sichergestellt. Der Mann hat eine Waffenbesitzkarte. Gegen den ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte wurde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zu Anzeige gebracht.