Neusiedl - Salzburg: Direkt mit dem Zug

Von Samstag bis 2. September bieten die ÖBB an Wochenenden zweimal am Tag eine direkte Zugverbindung zwischen Neusiedl und Salzburg. Hauptzielgruppe sind Fahrgäste, die einen Tagesausflug an den Neusiedler See machen.

Um 10.47 Uhr erreichte am Samstag der erste Sonderzug von Salzburg kommend den Bahnhof Neusiedl am See. Dreieinhalb Stunden war er unterwegs, mit Zwischenstopps unter anderem in Linz, St. Pölten und Wien.

ORF

Salzburg - Neusiedl am See an Wochenenden und Feiertagen 7.12 Uhr

15.12 Uhr

Gäste freuen sich über das Angebot

Am Bahnhof stiegen viele Fahrgäste in den Shuttlebus zum Seebad um. Wolfgang Huber reiste aus Eberschwang an: „Wir haben das gleich ausprobiert, wir haben nämlich die ‚Österreich Card‘ und das war überall angeschrieben, bei uns in Oberösterreich. Jetzt haben wir das gleich probiert und waren ganz happy, dass wir da gleich vom Landeshauptmann empfangen werden.“

Wilhelm Stöger aus Kematen an der Ybbs erzählte von seiner Reise: „Wir hatten eigentlich Wien geplant und auf einmal haben wir gesehen Neusiedl am See. Und ich war eigentlich eh noch nie da, jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir da runter.“

ORF

Neusiedl am See - Salzburg an Wochenenden und Feiertagen 11.10 Uhr

19.10 Uhr

Fahrgast- und Erlössteigerungen

Die ÖBB haben die Sommer- Railjetverbindung von Salzburg nach Neusiedl am See erstmals im Vorjahr angeboten. Vorstandsdirektorin Valerie Hackl begründete diese Entscheidung wie folgt: „Wir haben gesehen, auch letztes Jahr ist dieses Angebot, das wir erstmalig im Markt hatten, sehr gut angenommen worden. Wir haben dort sowohl Fahrgast- als auch Erlössteigerungen um die zehn Prozent in Neusiedl gesehen.“

ORF

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) begrüßt das Angebot der ÖBB: „Das wertet die Stadt Neusiedl am See auf, das belebt den Tourismus und man hat ja heute gesehen, es beginnt erst die Sommer-Saison, es waren Leute hier. Ich glaube, das muss man auch in entsprechender Form bewerben.“

ORF

Kurz vor 19.00 Uhr erreichte der zweite Sonderzug des Tages den Bahnhof Neusiedl am See. Die Direktverbindung von und nach Salzburg wird im Sommer an den Wochenenden und Feiertagen angeboten.

