Kontrollen: 2,4 Promille und ein Drogenlenker

72 Polizisten waren am Freitag im Zuge einer „Aktion Scharf“ zum Schulschluss im Einsatz. Im Fokus standen Raser und Alko-Lenker. In Neusiedl am See wurde einer Frau mit 2,4 Promille der Führerschein abgenommen.

Am Freitag führte die Polizei aufgrund des Ferienbeginns von 09.00 bis 19.00 Uhr auf allen Straßen des Burgenlandes eine Schwerpunktaktion durch. Das Ziel war die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitskontrollen, Alkohol- und Suchtmittelkontrollen bei den Lenkerinnen und Lenkern.

Drogenlenker beging Fahrerflucht

Ein vorerst unbekannter Lenker verursachte Freitagnachmittag auf der S31 im Bezirk Oberpullendorf einen Verkehrsunfall und beging Fahrerflucht. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein 44-jähriger Lenker aus der Steiermark von den Verkehrsstreifen angehalten werden. Aufgrund seines Auftretens und Verhaltens wurde der Lenker der Polizeiamtsärztin vorgeführt, welche eine Fahrunfähigkeit aufgrund von Drogenkonsum feststellte. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen.

Mit 170 auf der Landstraße unterwegs

Mehr als 900 Autolenker wurden angezeigt weil sie zu schnell unterwegs waren, heißt es seitens der Polizei. Im Bezirk Jennersdorf wurde ein Lenker mit einer Geschwindigkeit von über 170 Kilometern pro Stunde (erlaubt waren 100 Kilometer pro Stunde) und ein weiterer Lenker im Ortsgebiet von Weichselbaum mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde (50 Kilometer pro Stunde waren erlaubt) geblitzt. Die beiden Lenker werden bei der BH Jennersdorf zur Anzeige gebracht.