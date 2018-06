Uni und Kons: Erste gemeinsame Absolventen

Acht Studentinnenund Studenten des Haydnkonservatoriums haben erstmals das Kooperationsstudium mit der Kunstuni Wien abgeschlossen. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Teil für den angestrebten Hochschulstatus des Hauses.

Es ist ein wichtiger Schritt für das Haus an dem der Unterricht auf Universitätsniveau stattfindet, jedoch bis jetzt ohne entsprechende Abschlüsse, sagte Tibor Nemeth, Direktor des Haydnkonservatoriums in Eisenstadt: „Eine wirklich geglückte Zusammenarbeit, die uns dazu verhilft, dass unsere Position im postsekundären Raum auch wirklich die entsprechende Resonanz hat. Unsere Studenten steht jetzt die akademische Welt offen.“

Kooperation als Bereicherung

„Wir sind jetzt einmal froh, dass wir nach einem Jahr diese Früchte ernten können. Wir haben schon im Verlauf gemerkt, es gibt hin und wieder Mal kleine studienrechtliche Probleme, aber der Wille war beiderseits absolut vorhanden, so wurden diese mit teilweise sehr fantasievollen Lösungen ausgeräumt. Wir sehen das durchwegs als Bereicherung und sind sehr froh, dass wir diese Kooperation eingegangen sind“, freute sich auch Peter Röpke von der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Bachelor-Titel als Zukunftschance

Der Bachelor-Titel bietet den Studierenden künftig nicht nur bessere Berufschancen, sondern auch ein höheres Gehalt. „Das war jetzt mein fünftes Jahr, ich habe das Studium ein bisschen ausgedehnt um ein Jahr, die Regelstudienzeit ist ja vier Jahre. Und der Bachelor ist jetzt im letzten Jahr für mich ganz praktisch dazugekommen und das hat sich super ergeben“, so Student German Schwarz.

Der Bachelor-Abschluss am Haydnkonservatorium wird derzeit im Fach IGP - Instrumental und Gesangspädagogik angeboten. Beide Kooperationspartner streben eine intensivere Zusammenarbeit in Hinblick auf weitere Fächer und das Masterstudium an.