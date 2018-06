Hornstein: Fabriksschornstein gesprengt

In Hornstein ist am Freitag der Schornstein der historischen Seidenbandfabrik gesprengt worden. Anstelle der Fabrik wird ein Gesundheitszentrum mit Starterwohnungen und Wohnungen für betreutes Wohnen errichtet.

Die Seidenbandfabrik in Hornstein wurde 1906 in Betrieb genommen. Exakt einhundert Jahre später wurde die Fabrik vom Eigentümer stillgelegt und die Produktion nach Vorarlberg verlegt. In der Bandfabrik waren über Generationen viele Hornsteiner und Menschen aus der Umgebung beschäftigt. Sie überlebte zwei Weltkriege und viele Wirtschaftskrisen.

Schornstein gesprengt In Hornstein wurde am Freitag der Schornstein der ehemaligen Seidenbandfabrik gesprengt.

Sprengung des Schornsteins als erster Schritt

Als erster Schritt wurde am Freitag der Schornstein des ehemaligen Fabrikgebäudes gesprengt. Viele Menschen waren gekommen um bei der Sprengung des mehr als 100 Jahre alten Schornsteins dabei zu sein. Die OSG plant anstelle der ehemaligen Seidenbandfabrik ein Gesundheitszentrum mit Starterwohnungen und Wohnungen für betreutes Wohnen.