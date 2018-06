„Arsen und Spitzenhäubchen“ trotzen Regen

Regen ist bei den Proben für „Arsen und Spitzenhäubchen“ bei den Schlossspielen Kobersdorf in den vergangenen Tagen ungebetener Gast gewesen. Auch bei der Kostümprobe hielt sich das Wetter nicht an die Regieanweisungen.

Am kommenden Dienstag hat „Arsen und Spitzenhäubchen“ in Kobersdorf Premiere. Auch wenn es wegen Regens in den vergangenen Tagen immer wieder Proben mit Hindernissen gab, ist Regisseur Werner Prinz zuversichtlich: „Das Stück steht.“

Makaberer Komödienklassiker

„Arsen und Spitzenhäubchen“ ist eine makabere Komödie aus den 1940er Jahren. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verwandeln sich in der Maske und auf der Bühne in eingebildete amerikanische Präsidenten, mordende Tanten und übellaunige Exekutivbeamte.

Wenn das Wetter allen die Show stiehlt und eine Probe auf der Bühne wirklich unmöglich macht, wechselt das Ensemble in die Garderobe und probt im Sitzen. Dank der intensiven Probenarbeit der vergangenen Wochen herrscht auch Zuversicht für die Premiere: alles sitzt.

Komödien ernst nehmen

Schauspieler Wolf Bachofner kennt das Geheimnis von Komödien: „Dass man nicht sozusagen mit dem Holzhammer auf die Pointe gehen sollte, sondern man muss es halt möglichst ernsthaft spielen und dann entwickelt sich aus der Situation die Komik.“