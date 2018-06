Geisterfahrer verursacht Unfall auf A4

Ein alkoholisierter Geisterfahrer hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Ostautobahn (A4) einen Verkehrsunfall verursacht. Der 28-Jährige erfasste bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein anderes Auto.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 3.45 Uhr. Der in Wien lebende 27-jährige türkische Staatsbürger fuhr bei der Anschlussstelle Neusiedl am See falsch auf die Ostautobahn auf. Nach etwa zwei Kilometer Fahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46-jährigen ungarischen Staatsbürgers.

Beide Lenker unverletzt

Bei dem Unfall wurde keiner der beiden Fahrzeuglenker verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland Donnerstagvormittag. Ein bei dem 27-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv, sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Geisterfahrer wird angezeigt

Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt, heißt es von der Polizei. Der Alkomattest bei dem ungarischen Fahrzeuglenker verlief negativ. Die A4 war bis 06.00 Uhr früh in Fahrtrichtung Ungarn nur einspurig befahrbar. Beide Unfallfahrzeuge mussten abtransportiert werden.