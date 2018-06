Sting: Musikalisches Konzertereignis

Sting im Steinbruch ist ein echtes musikalisches Konzertereignis gewesen, das sich 5.000 Besucher nicht entgehen haben lassen. Begleitet wird Sting auf seiner Tour vom jamaikanischen Reggae-Pop-Musiker Shaggy.

Im Steinbruch von St. Margarethen gaben sie ihr erstes gemeinsames Österreichkonzert. Sting und Shaggy boten alle Hits - und zwar gemeinsam. Der britische Sänger Sting, bekannt von The Police und ob seiner markanten Stimme stand, lässig im T-Shirt, am Bass. Der jamaikanische Sänger Shaggy animierte im offenen weißen Hemd das Publikum. Zwei unterschiedliche Charaktere, wie Sting selbst betonte.

Konzertausschnitt Sting & Shaggy

„"Ich denke, das Publikum ist überrascht, wenn sie uns zusammen sehen. Wir haben unterschiedliches Aussehen, eine unterschiedliche Mentalität, aber wir haben auch viel gemeinsam“, so Sting. Das zeigte sich beim Konzert gestern Abend. Sie lieferten wunderbare Melodien, viel Energie und Freude am Tun. „Wir schauspielern nicht, wir haben einfach Spaß“, meinte Sting.

APA/HANS PUNZ

Begeistert vom Auftrittsort

Die Musiker wählten für ihre Tournee durch Europa und die USA besondere Auftrittsorte. Wie etwa den Steinbruch in St. Margarethen, betonte Shaggy. „Ich bin das erste Mal in dieser Venue, es ist atemberaubend. Und in so einem Platz mit Sting zu sein, dass ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen“, sagte Shaggy.

Die Besucherinnen und Besucher sind vorrangig wegen Sting zum Konzert in den Steinbruch St. Margarethen gekommen. Aber die Energie von Shaggy begeisterte die meisten der 5.000 Gäste ebenfalls.