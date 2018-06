Versuchter Bankomatdiebstahl in Deutsch Jahrndorf

Ein Sicherheitspartner hat während der Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch einen versuchten Bankomatdiebstahl in Deutsch Jahrndorf bemerkt und die Polizei verständigt. Die Alarmfahndung verlief vorerst negativ.

Gegen 1.45 Uhr bemerkte der „Sicherheitspartner“ in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) bei einer Bankfiliale eine offenstehende Tür und wurde stutzig. Die Tür, die nicht versperrt war und mit keinen mechanischen oder elektronischen Zutrittsbeschränkungen versehen ist, führt in das Foyer zu einem Bankomaten. Aufgrund der Spuren wurde offensichtlich versucht, den Bankomat zu stehlen.

LPD Burgenland

Ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten des LKA Burgenland zufolge, haben kurz nach Mitternacht mehrere Täter versucht, den Bankomat mit einem Zurrgurt aus der Verankerung zu reißen. Der Bankomat sei dermaßen gut verankert, dass das Unterfangen scheiterte, hieß es von der Polizei. Nachdem der Gurt gerissen war, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

LPD Burgenland

Polizei: Hinweise erbeten

Ein Alarmfahndung im Bezirk Neusiedl am See verlief zunächst negativ. Die Polizei bittet um Hinweise, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Am 28. März dieses Jahres wurde in Trausdorf ein Bankomat gestohlen - Mehr dazu in Bankomatdiebstahl in Trausdorf.

„Gemeinde-Sicherheitspartner“ ist ein Pilotprojekt des Landes Burgenland, wo Männer und Frauen als Privatpersonen in neun grenznahen Gemeinden Kontrollfahrten, Schulwegsicherungen, Beobachtung von öffentlichen Objekten und diverse Dienstleistungen übernehmen und verdächtige Beobachtungen der Polizei melden.