Hotelprojekte in Weiden am See

Obwohl der Neusiedlersee ein beliebtes Ziel von Touristen ist, gibt es rund um den See nur wenige Hotels. Jetzt soll nicht nur in Neusiedl am See ein neues Hotel gebaut werden, auch in Weiden am See will man am Seegelände ein oder sogar zwei Hotels bauen.

So wie in Neusiedl müssen sich auch in Weiden am See zuerst die Investoren einigen und auch politisch gibt es noch Unstimmigkeiten. Derzeit gibt es zwei Bauprojekte in Weiden am See. Zum einen könnte ein Vier-Sterne-Wellnesshotel gebaut werden - und zwar dort, wo derzeit die alte Seepension steht.

Das andere Hotel wäre das Hotel Fritz, ein Drei-Sterne-Seminar- und Familienhotel. Das könnte auf dem Parkplatz neben dem Restaurant „das Fritz“ gebaut werden. Dabei handelt es sich um Gemeindegrund. Für dieses Hotelprojekt gibt es bereits einen positiven Grundsatzbeschluss des Gemeinderates - allerdings keinen einstimmigen, sagte der ÖVP-Bürgermeister von Weiden am See Wilhelm Schwartz.

„Es wurden beide Projekte behandelt, aber das Hotel Fritz ist schon weiter fortgeschritten. Es gibt aber auch schon Betreiber vom zweiten Hotel, die sich auch schon präsentiert haben und man kann hier nicht sagen, dass man das vernachlässigt. Das war bei der letzten Sitzung auch das Thema. Ich habe gesagt, beide Hotels sind für uns wichtig und wir unterstützen beide“, so Schwartz.

Zwei Varianten möglich

Bedenken haben die Grünen und Unabhängigen und die SPÖ. „Uns waren die Informationen zu wenig und zu kurzfristig. Ich wünsche mir auch ein Hotel für Weiden am See, denn wir sind eine Tourismusgemeinde und haben wenig zu bieten. Aber es gibt zwei Interessenten und hier wäre mir am liebsten, beide Interessenten würden sich zusammenraufen, damit ein anständiges Hotel entstehen würde“, so Heinrich Hareter, Gemeindevorstand der SPÖ.

Möglich sind beide Varianten: Also dass beide Hotels gebaut werden, oder dass ein gemeinsames Hotel entsteht. Dafür müssten sich jedoch die beiden Investoren einig werden.