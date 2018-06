ProForm zieht von Siegendorf nach Antau

Der burgenländische Kunststoff- und Werkzeug-Spezialist ProForm zieht vom Standort Siegendorf nach Antau. Dort wird ein neues Werk errichtet. Durch den Umzug werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das Grundstück im Gewerbegebiet Antau, auf dem das neue Werk gebaut werden soll, ist rund 12.000 Quadratmeter groß. Insgesamt werden 3,8 Millionen Euro investiert. Der Umzug vom alten Standort in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) nach Antau (Bezirk Mattersburg) sei für ProForm ein großer Schritt nach vorne, sagte Inhaber Adrian Gebhart beim Spatenstich am Mittwoch. Am neuen Standort könne man bisherige Infrastrukturprobleme lösen. Davon profitieren sowohl Unternehmen, als auch Kunden, so Gebhart.

ORF

ProForm beschäftigt derzeit mehr als 30 Mitarbeiter. Durch den Umzug nach Antau soll der Personalstand langfristig auf 56 Mitarbeiter erhöht werden. Das Unternehmen produziert Spezialwerkzeug, vor allem für die Kunststoffindustrie.

Kunststofftechniker und Werkzeugmacher

Aus seiner Sicht sei auch die Ausbildung junger Lehrlinge wichtig, sagte Gebhart. Jedes Jahr werden ein Kunststofftechniker und ein Werkzeugmacher ausgebildet. Gerade kleine Betriebe seien im Bereich Ausbildung gefordert, um einem Facharbeitermangel entgegenzuwirken, so Gebhart.

ORF

Gemeinde- und Bezirkspolitiker begeistert

Erste Kontakte zu ProForm habe es im September des Vorjahres gegeben, sagte Antaus Bürgermeister Adalbert Endl (ÖVP). „Wir haben uns seitens der Gemeinde bemüht, alles in die Wege zu leiten, dass wir diese Firma hier her bekommen“, so Endl.

„Die Philosophie, die das Land vertritt, den Lehrlingen, den Facharbeitern einen hohen Stellenwert zu geben, das wird hier eigentlich gelebt“, sagte auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christian Illedits.

ORF

Läuft alles nach Plan, wird die neue Betriebsstätte im Frühjahr 2019 eröffnet. ProForm wurde 2005 gegründet und hat Kunden sowohl im Burgenland als auch in der Schweiz, den USA und der Ukraine.