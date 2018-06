Zentralmatura: Burgenland-Ergebnisse

Die Ergebnisse der Zentralmatura liegen offiziell vor. Im Bundesländervergleich hat das Burgenland sowohl sehr gute als auch weniger gute Ergebnisse vorzuweisen.

Nach der schriftlichen Matura Anfang Mai konnten die Schülerinnen und Schüler die schriftlichen Ergebnisse bei einer sogenannten Kompensationsprüfung ausbessern. An den Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) gibt es im Burgenland zwei Erfolgsmeldungen: In Deutsch schafften nur 0,2 Prozent der Schüler die Matura nicht, das ist das beste Ergebnis unter allen Bundesländern.

Das Gleiche gilt für das Fach Mathematik: Nur 3,6 Prozent der Schüler bekamen einen Fünfer, das ist der niedrigste Wert in Österreich. Anders sieht die Sache im Unterrichtsfach Englisch aus: 3,3 Prozent der burgenländischen Schüler bekamen hier einen Fünfer, das ist der höchste Wert unter allen neun Bundesländern.

Ergebnisse BHS

Die Ergebnisse der Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sehen folgendermaßen aus: In Deutsch konnten sich die Maturantinnen und Maturanten merklich verbessern. 6,5 Prozent waren vor der Kompensationsprüfung negativ, danach waren es nur noch 0,5 Prozent. In Englisch fiel bei fast einem Viertel der burgenländischen BHS-Maturanten die schriftliche Prüfung negativ aus.

Bei der Kompensationsprüfung konnten jedoch viele Schüler die Note ausbessern, sodass am Ende „nur“ 3,6 Prozent der Schüler durchfielen. Ähnlich das Ergebnis in Mathematik: Mehr als ein Fünftel kassierte bei der schriftlichen Prüfung einen Fünfer, nach der Kompensationsprüfung blieben nur noch knapp fünf Prozent negativ.

Mädchen besser in Deutsch, Burschen in Mathematik

Im Unterrichtsfach Deutsch schnitten im Durchschnitt Mädchen besser ab, in Mathematik Burschen. In Englisch waren an den BHS die Burschen besser, an den AHS gab es praktisch keinen Unterschied zwischen Mädchen und Burschen.

