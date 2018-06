Christian Kern: „Burgenland ist Vorzeigmodell“

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern tourt unter dem Motto „Stadt-Land-Zukunft“ durch Österreich. Am Dienstag ist Kern im Burgenland, das aus seiner Sicht ein „Vorzeigemodell“ ist.

Seit eineinhalb Jahren ist die SPÖ in der Opposition und der nun von der Bundesregierung geplante Zwölfstundentag ist eines der Themen, die Kern im Burgenland Dienstagvormittag ansprach. Auch bei seinem Besuch Pflegekompetenzzentrum des Arbeitersamariterbundes in Weppersdorf ging es im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Stefan Schinkovits zunächst um die Arbeitszeitflexibilisierung.

Christian Kern: Hier sieht man auch, was Zwölfstundentag und 60-Stunden-Woche bedeuten. Die Pflegerinnen haben hier eine enorme Herausforderung, sie machen das wirklich in einer bemerkenswerten Art und Weise. Diesen Menschen jetzt zu sagen: Ihr müsst in Zukunft 60 Stunden arbeiten in der Woche - das geht sich einfach nicht aus. Ich würde den Regierungsvertretern auch einmal empfehlen, dass sie einmal hierher kommen und sich ansehen, was die Pflegerinnen hier leisten.