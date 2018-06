Burgenländer mit Landesregierung zufrieden

Die Burgenländer sind mit der Landesregierung wesentlich zufriedener als mit der Bundesregierung. Das geht aus einer aktuellen Umfrage, die im Auftrag der Landesregierung durchgeführt wurde, hervor.

Demnach sind 79 Prozent mit der Arbeit der Burgenländischen Landesregierung sehr oder eher zufrieden. Die Bundesregierung kommt nur auf 56 Prozent Zustimmung. Lediglich 35 Prozent sind mit der Europäischen Union zufrieden. Beim Blick in die Zukunft zeigen sich 21 Prozent der Befragten sehr optimistisch, 58 Prozent eher optimistisch, 20 Prozent sind pessimistisch.

Public Opinion Strategies

Bei der Studie von Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der Burgenländischen Landesregierung wurden 1.000 Menschen im Nordburgenland befragt. Die Umfrage wurde telefonisch und online in den Bezirken Mattersburg, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See durchgeführt.