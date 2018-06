Papstbesuch vor 30 Jahren: Lenker erinnert sich

Vor 30 Jahren hat Papst Johannes Paul II. das Burgenland besucht. Am 24. Juni 1988 hielt er in Trausdorf einen Festgottesdienst. Der Kleinhöfleiner Gerhard Sieger chauffierte damals das Papamobil.

Rund 80.000 Gläubige sind vor 30 Jahren zur Messe mit dem Papst auf dem Flugplatz in Trausdorf gereist. Fast 50.000 von ihnen kamen aus Ungarn. Johannes Paul II. fuhr mit dem Papamobil zum Altar, hinter dem Steuer saß der damals 33-jährige Bezirksinspektor Sieger.

Sieger: Erlebnisse, die sich Gläubige wünschen

Der Kleinhöfleiner erinnert sich noch gut an den 24. Juni 1988. Mit dem Papamobil zu fahren, war für ihn eine besondere Ehre: „Man hat wirklich tagtäglich mit ihm direkten Kontakt - vor dem Einsteigen schon, wo er uns begrüßt hat - wo er auch jeden Tag gesagt hat ‚Wie geht’s? Guten Morgen! Haben Sie auch gut geruht?‘ - und einige Sätze mit jedem gesprochen hat. Dann schüttelt er einem die Hand und das sind doch Erlebnisse, die sich Menschen, Gläubige aus aller Welt, wünschen.“

ORF

Erster Blickkontakt als wunderschönes Erlebnis

Ein besonderer Moment für Gerhard Sieger war es, als der Papst ins Papamobil stieg: „Nachdem sich alle eingerichtet hatten, hat er nach vorne geschaut und ich habe in dem Augenblick in den Rückspiegel geschaut und da hatten wir direkten Blickkontakt. Und dieser erste Blickkontakt mit ihm, das war für mich persönlich das intensivste Erlebnis - in seine Augen zu schauen und er hat mit dem Blick sagen wollen: ‚Grüß Gott, ich bin jetzt da und in Gottes Namen fahren wir‘. Das war wunderschön.“

ORF

In einem Fotoalbum bewahrt Sieger seine Erinnerungen an diesen Tag auf. Er lenkte bei zwei von insgesamt drei Besuchen des Papstes in Österreich das Papamobil. Er durfte sich eine Fahne des Vatikans, die auf dem Papamobil angebracht war, behalten.