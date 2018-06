Nach Köpfler in Neusiedler See schwer verletzt

Ein Köpfler von einem Segelboot in den Neusiedler See hat für einen 35-jährigen Wiener böse Folgen. Der Mann verlor das Bewusstsein, wurde zwar von Freunden vor dem Ertrinken gerettet, zog sich aber schwere Verletzungen zu.

Der 35-Jährige hatte sich am Samstag mit Freunden in Breitenbrunn ein Segelboot gemietet. Die Partie segelte nach Podersdorf. Als das Boot gegen 16.00 Uhr nördlich der Steganlage des Strandbades Podersdorf auf Grund lief, köpfelte der Wiener in den See, um das Boot aus dem Schlamm zu schieben. Da er nicht mehr auftauchte, sprangen seine Freunde ihm sofort nach und sie hielten den Bewusstlosen mit dem Kopf über Wasser.

Wiener konnte Arme und Beine nicht bewegen

Als der 35-Jährige wieder zu sich kam, konnte er seine Arme und Beine nicht bewegen. Passanten verständigten die Rettung, die den Verletzten gemeinsam mit einem First Responder und einem Notarzt aus dem Wasser barg. Der 35-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien geflogen.