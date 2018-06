Kegel-EM der Gehörlosen in Ritzing

Am Samstag ist im Burgenland eine Europameisterschaft zu Ende gegangen: In Ritzing wurde die EM-Titel der gehörlosen Sportkegler vergeben. Für die Sportlerinnen und Sportler aus sechs Nationen war es das Turnier des Jahres.

70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten bei der EM in Ritzing gegeneinander an. Der große Höhepunkt aus österreichischer Sicht: Josefine Waldhauser gewann Silber im Damen Sprint. Für sie sei es etwas Besonderes, erzählte die Medaillengewinnerin. Sie sei das erste Mal bei so einer großen Veranstaltung dabei gewesen und dabei das Finale zu erreichen sei natürlich etwas Überwältigendes.

„Alle fühlen sich wohl, alles funktioniert“

Man habe vor vier Jahren den Antrag für diese EM gestellt, weil man in Österreich motiviert gewesen sei, so etwas in Ritzing zu machen, sagte der Präsident des ÖGSV, Günther Duschet. Aus seinen Gesprächen mit den Sportlerinnen und Sportlern habe er das Feedback bekommen, dass sich alle wohl fühlten und alles funktioniere, erzählte Sportdirektor Christoph Blieweis, aber: "Sportlich hätte es für uns etwas besser laufen können.

Österreichs Team bei der EM bestand aus zehn Männern und einer Frau. Man habe eine sehr gute Vorbereitung gehabt, sagte Stefan Kermautz vom GSV Graz: „Wir hatten Trainingslager und österreichische Meisterschaften in Ritzing. Unser neuer Trainer hat uns sehr gepusht und motiviert.“

