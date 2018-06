Weiteres Hotel in Oberwart geplant

Oberwart soll ein neues Vier-Sterne-Hotel bekommen. Das Projekt wird von Klaus und Patrick Glavanics gemeinsam mit dem Eisenstädter Fußballspieler Philipp Hosiner geplant. Zielgruppe sind zum Beispiel Messebesucher und Sportfans.

„Glavia“ soll das neue Hotel in Oberwart heißen. Er sei geschäftlich viel im Bezirk tätig und wisse, dass Oberwart Zimmer benötige, sagte Klaus Glavanics. Oberwart sei eine kleine Messestadt, es gebe viele Sportveranstaltungen und das Krankenhaus.

Zentrale Lage

Die ersten Pläne für das Hotel entstanden vor zirka zweieinhalb Jahren. Die Suche nach dem idealen Standort brauchte ein wenig Zeit. Gefunden wurde aber schlussendlich ein Grundstück an der Ecke Schulgasse/Badgasse, in der Nähe des Freibades, mit dem Glavanics sehr zufrieden ist. Das sei eine perfekte Lage, man brauche fünf Minuten zum Hauptplatz, fünf Minuten zum Messezentrum und zehn Minuten zum Krankenhaus.

Stadthotel mit kleinem Seminarraum

Das Hotel soll zwischen 50 und 60 Betten zu moderaten Preisen bieten. Das Motto lautet: Vier-Stern-Zimmer zu Drei-Stern-Preisen. Es solle ein auch für Familien geeignetes Stadthotel mit einem kleinen Seminarraum werden, so Glavanics. Im Moment befindet sich „Glavia“ in der Endplanungsphase. Wunschtermin für die Eröffnung wäre Spätherbst 2019. Es ist das zweite Hotel, das derzeit in Oberwart geplant wird, auch die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft arbeitet an einem Hotelprojekt - mehr dazu in OSG plant neues Hotel in Oberwart.