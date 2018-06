Freiwillige zeigen ihr Können

Am Samstag findet im Landhaus in Eisenstadt der Tag der offenen Tür statt. Ein Höhepunkt ist der Tag der Vereine, bei dem Freiwillige aus dem ganzen Land geehrt werden. Auch eine Leistungsschau steht am Programm.

Es wird ein intensiver Tag in und rund um das Landhaus in Eisenstadt. Den Beginn des Tags der offenen Tür macht der sogenannte „Tag der Vereine“. Ab 9.30 Uhr werden Freiwillige und ehrenamtlich Tätige aus dem ganzen Burgenland geehrt.

Ehrenamt: Ehrungen und Leistungsschau

Es soll ein Tag gemeinsam mit den Vereinen sein, so Landesamtsdirektor Ronald Reiter: „Der Hauptsinn und die Hauptbotschaft ist die Ehrung der Vereine. Wir wollen hier die Verbundenheit der Vereine mit dem Land Burgenland zeigen und gemeinsam diesen Tag ausrichten.“ Denn beim Tag der Vereine werden diese nicht nur geehrt, sondern halten auch eine Leistungsschau ab.

ORF

Hundevorführung und Sportprogramm

Zahlreiche Verbände sind bei der Leistungsschau dabei, von der Feuerwehr über das Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariter-Bund und die Wasserrettung, bis hin zu den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und UNION. „Es gibt ein großes Kinderprogramm, es werden Vorführungen sein und Gerätschaften ausgestellt. Es gibt die Sportdachverbände, die hier Vorführungen haben. Es gibt eine Hundevorführung." Von 12.00 bis 16.00 Uhr wird es durchgehend ein Programm geben, inklusive Verpflegung. Die Leistungsschau findet auf dem Parkplatz und auf der Straße vor dem Landhaus statt.

ORF

Einblick in die Landesregierung

Das Landhaus selbst öffnet die Türen dann von 12.00 bis 16.00 Uhr: „Man will sozusagen das herzeigen, was man aus der Zeitung vielleicht kennt, aber was man nicht jeden Tag sieht. Das sind die Regierungsbüros, die Büros der Regierungsmitglieder, des Landeshauptmannes, des Landeshauptmannstellvertreters, der Landesräte", so der Landesamtsdirektor.

ORF

Darüber hinaus gibt es Führungen durch den Landtagssitzungssaal, durch die Landesbibliothek sowie auch durch die Landessicherheitszentrale. Landesamtsdirektor Reiter rechnet über den Tag gerechnet mit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern.