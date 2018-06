Waldquelle will neue Quelle erschließen

Der Mineralwasserabfüller Waldquelle mit Sitz in Kobersdorf wird im heurigen und nächsten Jahr in die Erneuerung der Betriebsanlagen sowie in die Erschließung einer neuen Quelle investieren.

Allein sechs Millionen Euro würden derzeit in eine neue Produktionsanlage fließen, sagte Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala. Dies sei notwendig, da die Firma in den vergangenen Jahren intensiv gewachsen sei und nun die Strukturen angepasst werden müssten. Bei der neuen Quelle befinde man sich noch am Anfang des Zulassungsverfahrens. Die ersten Proben würden voraussichtlich im Juli gezogen werden. Für 2019 seien zudem Innovationen für die Bereiche „Zuckerreduziert“ und „Wasser mit Geschmack“ vorgesehen.

In Kobersdorf werden pro Jahr 170 bis 180 Millionen Liter abgefüllt. 60 Prozent des Geschäftes spielen sich laut der Geschäftsführerin in der Zeit zwischen April und September ab. Im Mai seien an starken Tagen bis zu 1,3 Millionen Flaschen an den Lebensmittelhandel verkauft worden. Dies entspreche rund zwei MiLiionen Litern.