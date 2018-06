Startschuss für „Grenzenlos lesen“

Am Freitag beginnt das dreitägige Literaturfestuval „Grenzenlos lesen“ in Lockenhaus. Schon am Donnerstag hat es in der Volksschule Literatur für die Jungen gegeben. Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler waren dabei.

Kinder sind die potentiellen Literaturliebhaberinnen und Literaturliebhaber von Morgen. Und auf dem Weg dorthin holen sie lokale Autorinnen und Autoren ab, zum Beispiel bei Lese-Festivals wie „Grenzenlos lesen“ in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf). Dort gab es am Donnerstag vor dem Start des Festivals sozusagen eine Vorstellung für die Kinder in der Volksschule.

Zwischen Workshops und Lesungen

Autor Martin Selle orientiert sich zum Beispiel bei seinen Büchern an den Lesewünschen der Kinder. Er schreibt spannend, lebensnah und bietet Wissenswertes.

Aber nicht nur Darbietungen von Autoren standen auf dem Programm. Die Kinder bewegten sich am Donnerstag eben „grenzenlos“ zwischen den Lesungen und Workshops, in denen zum Beispiel gereimt, fabuliert und gebastelt wurde.

Sehr anspruchsvolles Publikum

Kinder seien ein extrem anspruchsvolles Publikum beim Lesen, sagte Initiatorin Herta Emmer. Sie würden keine langen Einleitungen oder ewige und epische Erzählungen aktzeptieren. Ein Buch müsse sofort anfangen, so Emmer.

Bücher erzeugen Bilder im Kopf. Birgit Antoni erzeugt Bilder für Bücher und weckte in Schülerinnen und Schülern den Spaß am Gestalten. Es mache einfach Spaß mit Kindern, so Antoni. Kinder seien noch so unverdorben und spontan in ihrem Arbeiten. Das Programm für Erwachsene startet morgen Abend.

