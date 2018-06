Neuer Anlauf für Seehotel in Neusiedl am See

Neusiedl am See soll touristisch belebt werden. Im August 2017 wurde ein Masterplan zur Neugestaltung der Seebadanlage präsentiert. Passiert ist davon noch nichts. Jetzt unternimmt die Gemeinde einen neuerlichen Anlauf.

Ursprünglich sollte ja ein neues Hotel gebaut werden. Und zwar direkt am Seeufer und auch direkt neben dem alten Seehotel, das zuletzt als Partylocation genutzt wurde. Doch der Plan liegt derzeit auf Eis - mehr dazu in Umgestaltungspläne für Seebad Neusiedl. Zwar liegt bereits eine Baugenehmigung für das neue Hotel vor, gebaut wird aber bislang nicht.

ORF

Altes Seehotel soll revitalisiert werden

Die Gemeinde unternimmt nun einen neuen Anlauf das Seebad touristisch attraktiver zu machen. Ziel sei es, aus dem alten Seehotel ein neues zu machen, sagte die Bürgermeisterin von Neusiedl am See, Elisabeth Böhm (SPÖ).

ORF

Für die Stadt Neusiedl am See sei das eine einmalige Chance, dass man das bereits verbaute Grundstück weiterhin mit einem neuen, modernen Seehotel verbauen und das neue, geplante Seehotel nicht bekommen. Somit hätten die Neusiedler einen freien Zugang und würden weiterhin den Neusiedler See sehen, so Böhm.

ORF

Das neue Hotel hätte nämlich eine Höhe von 14 Metern haben sollen, so die Bürgermeisterin. Eine uneingeschränkte Sicht auf den See wäre dadurch nicht mehr vorhanden. Einig werden müssen sich jedoch die beiden Betreiber, also die des alten Seehotels und die, die das neue Hotel bauen wollten. Außerdem wäre auch ein Beschluss der Gemeinde wäre notwendig.

ORF

Gespräche laufen bereits

Die Gemeinde spiele dabei natürlich auch eine Rolle, sagte Böhm. Es gehe hier auch um Umwidmungen. Da sollten alle Parteien an einem Strang ziehen, damit man dieses Projekt für die Neusiedlerinnen und Neusiedler erfüllen könne und damit es auch touristisch für Neusiedl am See eine Aufwertung sei, sagte Böhm. Die Gespräche zwischen beiden Betreibern und der Gemeinde laufen bereits. Konkrete Pläne gibt es jedoch noch nicht. Neben dem Hotel werden derzeit 23 neue Seehäuser gebaut.

Links: