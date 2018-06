25 Jahre Nationalpark: Fest in Andau

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel feiert heuer sein 25. Gründungsjubiläum. Bei der Jubiläumsfeier Mittwochabend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) haben Wegbegleiter der ersten Stunde auf den Start diese Pionierprojekts zurückgeblickt.

Von der Idee eines Nationalparks rund um den Neusiedler See waren vor 25 Jahren nicht alle begeistert. Es herrschte viel Unsicherheit, gerade bei den Bauern, erinnerte sich der damalige Agrarlandesrat Paul Rittsteuer (ÖVP), der maßgeblich an der Verwirklichung des Nationalparks beteiligt war. „Im Vorfeld gab es sicherlich ernste Bedenken, es ist gelungen dann, entsprechend leistungsgerechte Entschädigungen zu erreichen“, so Rittsteuer. Jetzt nach 25 Jahre zeige sich, dass es sich ausgezahlt habe, das Ganze auf eine breite Basis zu stellen und nicht von oben zu diktieren.

Auch für Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) sind es die Grundeigentümer, denen man danken muss. Ohne sie würde es den Nationalpark nicht geben. „Ohne dieser guten Zusammenarbeit, dem Miteinander zwischen Bund. Land und auch den Nachbarn in Ungarn wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen“, so Niessl bei dem Festakt in Andau.

Erste grenzüberschreitende Nationalpark

1992 beschloss der burgenländische Landtag das Nationalparkgesetz. 1993 nahm dann das Team rund um den damaligen Direktor Kurt Kirchberger seine Arbeit auf. Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel war der erste Staatsgrenzen überschreitende Nationalpark Österreichs und wurde als erstes Naturschutzgebiet Österreichs von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) anerkannt.

Der Weg für die ersten Nationalparks sei mühsam gewesen, so Altbundespräsident Heinz Fischer, aber es habe sich ausgezahlt. Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel sei eine „goldrichtige Entscheidung“ gewesen, so Fischer. Bei den Feierlichkeiten in Andau wurde auch betont, wie wichtig der Nationalpark gerade heute und für die Zukunft ist. Die Landesregierung sicherte weiterhin ihre Unterstützung zu.

