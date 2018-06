Sicherheitstipps von Schülern

Das Innenministerium hat heuer zum zweiten Mal die Aktion „Gemeinsam.Sicher mit deiner Schule“ durchgeführt. Alle Schulen waren aufgerufen, sich mit dem umfassenden Thema Sicherheit zu befassen. Die besten Ideen wurden jetzt ausgezeichnet.

Aus dem Burgenland nahmen heuer 28 Schulen am Wettbewerb teil. Ziel der Aktion sei es, dass sich Schüler gemeinsam mit den Eltern und Lehrkräften Gedanken über das Thema Sicherheit machen, erklärte Landespolizeidirektor Martin Huber.

„Gemeinsam sicher ist ganz wichtig für Schülerinnen und Schüler, weil das der erste Kontakt zur Polizei ist. Und durch diese Kontakte bauen sich lange Jahre weitere Treffen und Informationen auf. Gemeinsam sicher ist dann in weiterer Folge ein wichtiger Beitrag zur Prävention. Die Schülerinnen und Schüler haben tolle Ideen bei Präventionsprojekten und die helfen auch der Polizei weiter“, so Huber.

Unterstützung vom Landesschulrat

Projekte, die sich nicht nur mit Sicherheit in und zur Schule befassen, wurden prämiert sowie auch Projekte, die sich mit den Themen Internet und Cybermobbing befassen. Die Aktion wurde auch vom Landesschulrat unterstützt. „Die Themen sind ausgezeichnet, das ist genau das, was die Jugend heute betrifft. Das ist all das, wo wir in Sozialen Netzwerken wissen müssen, was wir tun. Soziale Netzwerke sind eine wirkliche Gefahr für die Kinder, bieten aber auch Chancen“, so Landesbildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Heuer gewannen die Volksschule Lockenhaus, die Neue Mittelschule Güssing und das Gymnasium Güssing.

