Musiktheaterpreis: Zwei Burgenländer nominiert

In der Grazer Oper wird Dienstagabend zum sechsten Mal der Österreichische Musiktheaterpreis verliehen. Insgesamt gibt es 47 Nominierungen in 14 Kategorien. Unter den Nominierten sind auch zwei Burgenländer.

In der Kategorie „Beste Gesamtproduktion Musical“ ist Christian Kolonovits mit „Vivaldi - die fünfte Jahreszeit“ nomminiert. Das Musical ist eine Produktion der Volksoper Wien und steht auch in der kommenden Saison wieder auf dem Spielplan. Beim Deutschen Musical Theater Preis 2017 wurde Kolonovits Musical „Vivaldi“ in den Kategorien „Beste Komposition“, „Bestes Musikalisches Arrangement“ und „Bester Hauptdarsteller“ ausgezeichnet.

Manfred Waba ebenfalls nominiert

Auf der Liste der Anwärter für den Österreichischen Musiktheaterpreise findet sich auch der Podersdorfer Manfred Waba. Gemeinsam mit Fridericke Friedrich ist der Podersdorfer in der Kategorie Beste Ausstattung für das Ballett „Das Dschungelbuch“ an der Bühne Baden nominiert.

Fachjury mit internationalen Künstlern

Die Jury des Österreichischen Musiktheaterpreises setzt sich aus Medienvertretern, international tätigen KünstlerInnen und TheatermanagerInnen zusammen. Ausgezeichnet werden die Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Schikaneder. Namensgeber ist Emanuel Schikaneder, der Librettist der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“.

