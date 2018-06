Weingut Fabian aus Oggau ist Weingut des Jahres

Ulli und Peter Paul Fabian sind mit ihrem kleinen Weinbaubetrieb in Oggau (Bez. Eisenstadt-Umgebung) kürzlich zum burgenländischen Weingut des Jahres 2018 gewählt worden.

Fünf Weine - fünf Goldmedaillen: Mit jeder eingereichten Sorte landete das Weingut Fabian bei der Landesweinprämierung einen Treffer. Damit konnte der Oggauer Betrieb als einziges teilnehmendes Weingut 100 Prozent der Einreichungen vergolden.

Diese Auszeichnung würde bereits Kunden anlocken, die „sonst nie gekommen wären“, verrät Winzer Peter Paul Fabian. Dabei hatte sich der Winzer zunächst gar keine Chancen ausgerechnet. „Meine Frau drängte mich einzureichen, ich hätte gar nicht eingereicht“, so Fabian. Seine Frau Ulli freut sich jetzt, dass sie ihren Mann dazu drängte.

„Weingarten ist mein Leben“

Die vier Hektar Weingartenfläche an den Südost-Hängen des Ruster Hügellandes bearbeitet er sorgfältig in reiner Handarbeit. „Der Weingarten ist mein Leben. Ich besuchte die Weinbauschule in Eisenstadt, so entstand die Liebe. Auch als Kind war ich schon immer im Weingarten. Ich bin in das hineingewachsen“, so der Winzer.

Winzer im Nebenerwerb

Auf der Riede Steinhut pflegt er etwa seine Blaufränkisch-Trauben. Zu 60 Prozent produzieren die Fabians Rotwein, 40 Prozent ist weiß. Oft begleiten auch die drei Kinder ihre Eltern in den Weingarten. Vor allem der 10-jährige Matthias sieht sich auch schon als künftiger Weinbauer. Sein Vater ist nur im Nebenerwerb Winzer, von seiner Leidenschaft allein könnte die Familie nicht leben.

Amtlicher Koster

Als hauptberuflicher Beamter im Bundesamt für Weinbau weiß Fabian recht gut wie Wein schmecken sollte. „Ich bin amtlicher Koster, ich bin auch Koster für Obstweine und für Sekte. Wir haben regelmäßig Schulungen im Bundesamt für Weinbau“, erklärt er.

Auszeichnung für ein Lebenswerk

Gutes Traubenmaterial und ein sauberer Keller - darauf schwört der Winzer. Das Weingut in Oggau kaufte Fabian vor 26 Jahren, vor allem wegen des riesigen Kellers. Geerbt hat er so gut wie nichts. Umso mehr rührt ihn jetzt die offizielle Anerkennung. „Das ist die Auszeichnung für mein Lebenswerk, da sind wir ganz besonders stolz, dass wir das erreicht haben“, so der Winzer.