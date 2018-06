Autobahmeisterei Parndorf wird geschlossen

In Bruck an der Leitha (Niederösterreich) errichtet die ASFINAG eine neue Autobahnmeisterei. Davon betroffen ist auch das Burgenland. Denn der Standort in Parndorf (Bez. Neusiedl am See) wird - ebenso wie jener in Schwechat - geschlossen.

Die neue Autobahnmeisterei soll im ecoplus Wirtschaftspark in Bruck an der Leitha gebaut werden, direkt bei der Anschlussstelle zur Autobahn A4. Die Nähe zu den Autobahnen A4 und A6 ist auch der Grund für den Bau, erklärt Asfinag-Geschäftsführer Josef Fiala: „Die beiden Autobahnmeistereien, die wir derzeit haben - Schwechat und Parndorf - haben den Nachteil, dass sie immer am Rand der A4 liegen. Deswegen erfolgt jetzt eine Konzentration zur Mitte - und das ist in der Gegend Bruckneudorf und Bruck an der Leitha - mit einem gemeinsamen Standort. Damit wir von der Mitte aus kurze Anfahrtswege für die Betreuung haben.“

16 Millionen Euro Kosten

Insgesamt wird - ausgehend von dieser neuen Autobahnmeisterei - eine Strecke von 82 Kilometern betreut. „Unsere Mitarbeiter sind im Ereignisfall, wenn etwas passiert - und wir haben dort so viel Verkehr, dass immer etwas passiert - rascher vor Ort, sie können auch rascher Feuerwehr und Rettung unterstützen. Auch im Winterdienst - das ist ja bei Schneeverwehungen gerade in diesem Bereich wichtig - sind wir von den Räumschleifen direkt in der Mitte an der Autobahn besser aufgestellt“, so Fiala.

Die Standorte Schwechat und Parndorf werden damit geschlossen. Derzeit arbeiten dort 40 Mitarbeiter, alle werden übernommen und in Bruck weiterarbeiten. Im Sommer soll mit dem Bau begonnen werden. Die Kosten: 16 Millionen Euro. Die neue Meisterei soll im Oktober nächsten Jahres in Betrieb gehen.

Link: