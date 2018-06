Doskozil: „Österreich wird nicht zum Puffer“

Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat scharfe Kritik an den Plänen des deutschen Innenministers Horst Seehofer geübt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. „Wir werden sicherlich nicht zulassen, dass Österreich zum Puffer wird“, so Doskozil.

Doskozil brachte im Gespräch mit „Bild TV“ eine Sistierung von bilateralen Übernahmeabkommen mit Deutschland ins Spiel. Seehofers Plan könne „nicht umgesetzt werden (...), wenn die Mitgliedsstaaten nicht mitgehen“, betonte Doskozil. Deutschland führe seine Grenzkontrollen nämlich auf eigenem Staatsgebiet durch. Somit sei auch eine Zurückweisung von Asylwerbern nur mit Zustimmung des Nachbarlandes Österreich möglich.

Er gehe nicht davon aus, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zulassen werde, „dass wir Schritt für Schritt in Massen Menschen (zurücknehmen werden, Anm.)“, sagte Doskozil, der bei seiner Antwort von dem Moderator unterbrochen wurde. Der burgenländische Finanzlandesrat verwies darauf, dass in der Flüchtlingskrise etwa auch Ungarn die Rücknahme von Flüchtlingen durch Österreich verweigert habe.

Doskozil: „Ich finde es eindeutig falsch“

„Ich finde es ganz eindeutig falsch, was Herr Seehofer macht“, kritisierte der SPÖ-Politiker den deutschen Innenminister. Er betreibe „eine Politik, die rein auf nationalen Interessen basiert“ und „die dazu führt, dass nationale Maßnahmen rauflizitiert werden“. Stattdessen brauche es eine europäische Lösung, bekräftigte Doskozil seinen Vorschlag einer eigenen zivil-militärischen EU-Mission zum Schutz der EU-Außengrenzen. Doskozil warf in diesem Zusammenhang auch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vor, zu wenig für seine solche europäische Lösung getan zu haben.

Seehofer geht schrittweise auf Merkel zu

Inzwischen wurde bekannt, dass Seehofer einen Schritt auf Kanzlerin Merkel zu macht. Die umstrittene Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge und Migranten an der deutschen Grenze soll demnach nur schrittweise kommen.

CSU-Chef Seehofer lässt nun zwar umgehend umfassende Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen vorbereiten. Tatsächlich begonnen werden soll damit aber erst, wenn keine Vereinbarungen dazu mit EU-Partnern zustande kommen. Dies hat Seehofer am Montag in München im CSU-Vorstand erklärt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

