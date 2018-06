220.000 Besucher am Nova Rock Festival

Das Nova Rock Festival 2018 ist Geschichte. An vier Festivaltagen waren laut Veranstalter 220.000 Gäste auf den Pannonia Fields. Die Einsatzkräfte von Polizei und Rotem Kreuz ziehen eine positive Festivalbilanz.

Heuer kamen etwas weniger Besucher zum Nova Rock. „Es war wetterbedingt ein holpriger Start, aber sonst war alles durchwegs positiv“, zeigt sich Organisator Ewald Tatar dennoch zufrieden.

Rotes Kreuz: Wechselhaftes Wetter als Herausforderung

Mit dem Wetter - zuerst regnerisch, dann heiß - haben sich auch die Einsätze für das Rote Kreuz verändert - mehr dazu in Nova Rock: Kühler Auftakt. Zu Beginn gab es Verletzungen und Verstauchungen durch Ausrutschen im Gatsch, später dann Kreislaufprobleme und Augen- sowie Halsreizungen durch Staub. Insgesamt habe es aber keine schwerwiegenderen Vorfälle gegeben. „Wir haben zirka 2.200 Patienten versorgt, das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Wir brachten ungefähr 50 bis 60 Patienten ins Krankenhaus“, so Andreas Rimpfl, Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Die meisten Patienten konnten bald wieder aufs Festivalgelände zurückkehren.

zurück von weiter

Polizei: Gäste waren diszipliniert

Auch Polizeisprecher Helmut Greiner spricht - bis auf einen festgenommenen Handydieb, der 30 Telefone in seinem Badeanzug versteckt hatte - von einem ruhigen Nova Rock Festival - mehr dazu in Nova Rock: Handydieb festgenommen.

Während des Festivals wurden 2.500 Vortests für Alkohol und Drogen durchgeführt. „Leider mussten 28 Führerscheine abgenommen werden, die Lenker versuchten in alkoholisiertem Zustand das Gelände zu verlassen“ , so Greiner. Bei manchen Einsätzen musste die Polizei auch schmunzeln, wie das dieses Facebook-Posting vom Sonntag zeigt.

Diszipliniert handelten auch die Parkplatzsuchenden. Auch bei der Abreise am Montag war man mit den Festivalbesuchern zufrieden, so Franz Kampf von der Verkehrsabteilung Neusiedl am See: „Die Besucher sind sehr diszipliniert, die Abreise funktioniert so gut wie jedes Jahr.“ Schon während dem Festival, sagten für das Nova Rock 2019 Die Ärzte zu.

500 Mal Pannenhilfe

Insgesamt musste heuer rund 500 Mal Pannenhilfe geleistet werden, bilanziert ÖAMTC-Sprecherin Romana Schuster. „Hauptgründe waren heuer wie so oft leere Batterien und verlorene Autoschlüssel. Außerdem haben einige Autofahrer ihre Stoßstange verloren, weil sie im Gatsch steckengeblieben sind. Auch Reifenschäden gab es öfter“, so Schuster. „Heuer haben einige Besucher ihr Auto selbst nicht gefunden. Das kommt wahrscheinlich daher, dass man kommt, parkt und schnell zur Band eilt“, mutmaßte sie.

Insgesamt spreche man über eine „sehr zufriedene, gute Bilanz“. „Die Leute waren sehr gut gelaunt, gut vorbereitet. Es hat alles gepasst“, erzählte Schuster.