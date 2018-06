Chinesische Kunden nach Parndorf locken

Jedes Jahr locken satte Rabatte auf Markenartikel Kunden aus aller Welt ins Outlet Center Parndorf (Bez. Neusiedl), auch aus China. Eine burgenländische Delegation versuchte nun auch bei ihrer China-Reise Investoren rund um das Outletcenter zu finden.

Österreich selbst ist in China nicht allzu bekannt - was allerdings Begriffe sind, sind Wien, Salzburg und Hallstatt und das Outletcenter Parndorf. Mehr als 100.000 Chinesen kamen im Vorjahr in das McArthurGlen Designer Outlet nach Parndorf.

Burgenlands Tourismusdirektor Hannes Anton glaubt fest daran, die Besucherzahlen deutlich erhöhen zu können. Zuvor gilt es für die chinesischen Gäste aber maßgeschneiderte Pakete zu schnüren und die Angebote rund um Parndorf auf deren Bedürfnisse abzustimmen. Er denkt sogar daran, eventuelle ein eigenes Hotel zu bauen und es so zu gestalten, dass es den Chinesen gerecht wird. „Von dort aus könnte man zum Beispiel nach Wien oder Salzburg fahren. Einen Tag könnte man den Nationalpark besuchen und dann shoppen gehen“, meint Anton.

Kontakt mit Investoren

Nicht nur mit Bekleidungs-, auch mit günstigen Elektro- und Multimedia-Artikeln lassen sich Chinesen locken. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) konnte im Zuge der China-Reise Kontakte zu entsprechenden Investoren herstellen. „Es ist so, dass chinesische Händler Interesse offenbart haben, Betriebe dort anzusiedeln und chinesische Waren anzubieten. Wenn manches davon realisiert wird, dann glaube ich, dass wir hier eine gute Mission abgeschlossen haben“, so Petschnig.

„Dort wo sechs Millionen Kunden im Jahr hinkommen, gibt es immer Interesse mit dabei zu sein. Das haben natürlich auch Vertreter aus China erkannt“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

China-Reise beendet

Die 33-köpfige Delegation aus Politik und Wirtschaft kehrte am Sonntag aus China heim. Shanghai, Hongkong und Zwei-Millionen-Städte in der Provinz Hunan standen auf dem Programm. Nach den erfolgreichen Gesprächen dort, gilt es jetzt die Visitenkarten zu ordnen und passende Angebote nach China zu schicken.

