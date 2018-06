Gasthof Gibiser: Traditionshaus bleibt offen

Der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Gasthof Gibiser in Heiligenkreuz wird weitergeführt. Das war länger unklar, nachdem die bisherige Eigentümerin das Haus an die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft OSG verkauft hat.

Das Gasthaus Gibiser in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) im Lafnitztal ist wohl das bekannteste Wirtshaus der Region. Weil von der Eigentümerfamilie niemand den Betrieb übernehmen wollte, hat sich die 86-jährige Besitzerin Edith Gibiser nun entschlossen, den Gasthof an die OSG zu verkaufen. „Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich bin froh, dass es in Hände kommt, wo ich weiß, dass etwas Besonderes daraus wird“, so Gibiser.

„Wir haben schon länger ein Auge auf die Liegenschaft geworfen“, erklärt OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar. Die Lage der Immobilie sei sehr gut, es handle sich um ein Traditionshaus und die angrenzende Liegenschaft sei einzigartig.

Kleine, feine Wohnoasen

Das Grundstück hinter dem Gasthof gleicht einem Park, in dem sich auch drei strohgedeckte Ferienapartments befinden. Hier soll in den nächsten Jahren keine große Wohnhausanlage entstehen, sondern eine kleine Wohnoase. „Es soll hier Urlaubsfeeling geben. Wir wollen dafür auch das Gasthaus hier erhalten“, so Alfred Kollar. Geplant ist, dass es auch in Zukunft einen Gastgewerbebetrieb gibt.

Die derzeitige Wirtin Gerlinde Gibiser wird daher mit ihrer elfköpfigen Mannschaft den Betrieb im vollen Umfang weiterführen. „Weil es weiterhin Spaß macht, wegen meinen liebenswerten Stammgästen und weil ich der OSG versprochen habe, dass ich weitermachen werde“, so Gibiser.

Für die Gemeinde Heiligenkreuz sei es laut Bürgermeister Eduard Zach (SPÖ) wichtig, dass der Gasthof weitermacht. „Der Gasthof Gibiser ist ein solides, traditionsreiches Unternehmen, das österreichweit bekannt ist und für uns eine sehr große Bedeutung hat“, so Bürgermeister Zach. Er bezeichnet den Gasthof als Markenzeichen der Gemeinde.