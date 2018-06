Nova Rock: Rahmenprogramm abseits der Bühne

Ein Festival wie das Nova Rock bietet nicht nur Konzerte, sondern auch abseits der Musik wird viel geboten: Von Speisen und Getränken, über Platten- und Gewand-Geschäfte bis hin zum Fun-Park.

Das größte Rockfestival Österreichs - das Nova Rock in Nickelsdorf - ist in vollem Gange. Namhafte internationale Stars wie Marilyn Manson oder The Prodigy sind aufgetreten und haben die Massen begeistert. Viel los ist allerdings nicht nur vor den Bühnen, sondern auch bei den Fanartikel-Ständen. Egal ob Gummistiefel oder Piercings - das Festival-Merchandising ist vielfältig.

ORF

ORF

Diese Vielfalt gibt es auch in der Kulinarik: Neben vielen Standln mit internationaler Küche gibt es auf dem Nova Rock auch heimische Schmankerl. „Speziell macht es, dass wir über 50 Betriebe in der Genussarena miteinbinden, die uns beliefern. Die Leute nutzen die Möglichkeit extrem gut, um regionale Spezialitäten zu verkosten“, sagt dazu Event-Gastronom Christian Gartner.

Rahmenprogramm beim Nova Rock Egal ob beim Merchandise, bei den Essensstandln oder im Vergnügungspark: Beim Nova Rock gibt es auch abseits der Bühnen viel zu erleben.

Ein Highlight des Nova Rocks ist der Vergnügungspark. Motivierte Gäste holen sich dort den Adrenalin-Kick, etwa beim Bungee Jumpen. „Ein so ein Adrenalinkick. Man sieht das Festivalgelände von ganz oben, super Überblick. Perfetto“, meint Festivalbesucher Christoph aus Salzburg. Zwar haben manche Gäste Angst vor dem Absprung, aber „die meisten springen dann eh immer und es taugt allen“, erklärt Korbmann Lukas Hirner.

