Nova Rock: Handydieb festgenommen

Ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger hat am Nova Rock Festival in Nickelsdorf zahlreiche Handys gestohlen, berichtete die Polizei am Samstag. Der Mann war Security-Mitarbeitern aufgefallen, als er beim Verlassen einer WC-Anlage einige seiner Beutestücke verlor.

Die Polizei fand in seiner Kleidung versteckt unter einem Badeanzug eine Vielzahl an Mobiltelefonen, die er gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen von Festivalbesuchern gestohlen hatte. Neun Opfer konnten bis Samstag ausgeforscht werden. Sie haben ihre Handys bereits zurückerhalten. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Abgesehen von dieser Verhaftung spricht die Polizei am zweiten Tag des Nova Rock von einem „normalen Tag“. Es sei zu keinem nennenswerten Zwischenfall gekommen. Die Anreise der Tagesgäste und der restlichen Besucher verliefen den Umständen entsprechend geordnet.

