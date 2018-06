Bio-Feldtage: Treffpunkt für Bio-Freunde

Auf dem Biolandgut Esterhazy zwischen Schützen am Gebirge und Donnerskirchen werden Freitag und Samstag die ersten österreichischen Bio-Feldtage abgehalten. Das Interesse ist groß, tausende Besucher werden erwartet.

In Donnerskirchen hat am Freitag eine landwirtschaftliche Großveranstaltung begonnen. Zum ersten Mal finden österreichische Bio-Feldtage statt - im Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen. 150 Aussteller sind dabei.

ORF

Zeigen, was Bio-Landbau alles kann

Es geht um Pflanzenbau, Tierhaltung, Wissenschaft und Forschung, so Matthias Grün von der Esterhazy-Stiftung: „Der Beweggrund für die ersten österreichischen Bio-Feldtage am Bio-Landgut Esterhazy ist ganz klar, dass wir als Leitbetrieb unserer Funktion gerecht werden wollen und anderen zeigen wollen, was möglich ist."

ORF

„Es ist uns ganz wichtig aufzuzeigen, was der Bio-Landbau heute schon alles kann. Er wird oft romantisiert – die Tatsachen sind etwas anders. Aber man kann die Tatsachen herzeigen. Wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht, offen und transparent zu kommunizieren. Daher ist uns wichtig die Produzenten vor Ort zu haben – also die Landwirtinnen und Landwirte – aber genauso auch die Konsumentinnen und Konsumenten“, so Grün weiter.

ORF

Gesunde Böden, positive Kalkulation

Im Burgenland waren die Esterhazy-Güterbetriebe Vorreiter im Bio-Landbau. „Nach 15 Jahren sind diese Böden kerngesund, das kann man auch nachweisen. Die Käfer sind dort, die Würmer sind dort. Und das verbessert entscheidend die Qualität des Endproduktes. Das Zweite, die reine wirtschaftliche Kalkulation sieht jetzt nach einigen Jahren des Umstiegs auch sehr positiv aus“, so Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Stiftungsgruppe.

Bio-Qualität zum Anfassen

Mehr als 150 Aussteller aus ganz Österreich und weiteren 15 Nationen sind auf den Bio-Feldtagen vertreten - und das auf mehr als 700.000 Quadratmeter Veranstaltungsareal. Die Bio-Feldtage bieten die Gelegenheit sich über Neuerungen zu informieren, denn Bio kann auch Hightech sein, das zeigen mehr als 70 Landtechnikmaschinen live im Praxis-Einsatz. Während sich die Erwachsenen über 100 Bio-Sortenversuche informieren können, gibt es für die jüngeren Besucher einen großen Kinderbereich.

ORF

Der Bio-Landbau habe noch lange nicht seinen Zenit erreicht, darüber sind sich die Beteiligten einig. Auch kulinarisch kommen die Besucher der Bio-Feldtage auf ihre Kosten - klarerweise alles in Bio-Qualität.