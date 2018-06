WLV: Neue Brunnen für Wasserbedarf

Der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland, kurz WLV, ist einer der größten Wasserversorger Österreichs. Seit geraumer Zeit wird das Leitungsnetz erneuert, aber auch neue Brunnen für den stetig steigenden Wasserbedarf gezogen.

Die Menschen im Burgenland können überall mit ausreichend und qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden, sagte die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Damit das auch in Zukunft so bleibt, muss in das Versorgungssystem weiter investiert werden, erklärte Eisenkopf.

„Gerade in Zeiten wie diesen, wo Bevölkerungswachstum vorausgesagt wird und wir mit dem Klimawandel umgehen müssen, ist es unsere gemeinsame Aufgabe und es muss auch unser oberster Grundsatz sein, hier eine Infrastruktur für das Wasserversorgungsnetz zur Verfügung zu stellen, ständig auszubauen und auf dem neuesten Stand der Technik zu halten"so Eisenskopf.

ORF

WLV versorgt über 200.000 Abnehmer

Der WLV mit seinen 66 Mitgliedsgemeinden versorgt 160.000 Menschen mit Trinkwasser in den Sommermonaten sind es über 200.000 Abnehmer und wegen der positiven Entwicklung der Region wird immer mehr Wasser benötigt, weiß der Obmann des WLV Gerhard Zapfl. "Die laufenden Betriebsansiedelungen im nördlichen Burgenland sind ebenso eine große Herausforderung des Wasserleitungsverbandes, wie das Bevölkerungswachstum“, sagte Zapfl.

Neben dem Neubau von großen Transportleitungen wurden in den vergangenen Monaten viele Ortsleitungen erneuert, sowie Pumpstationen auf den letzten Stand der Technik gebracht, bilanzierte WLV-Geschäftsführer Helmut Herlicska. Dazu kommt die Erschließung neuer Brunnenfelder, so Herlicka. „Wir haben in diesem Jahr auch Fortschritte gemacht, was Brunnenneubauten betrifft. Das heißt speziell in Winden und Kittsee sind Pumpversuche durchgeführt worden. Bei den Erschließungen sind Arbeiten abgeschlossen worden. Es ist so, dass wir im heurigen Jahr auch den neuen Brunnen in Winden im Sommer noch in Betrieb nehmen werden“, sagte Herlicka.

2017: 15 Millionen Euro investiert

Allein im Vorjahr errichtete der WLV über 700 neue Hausanschlüsse. Weiters erneuerte er in Summe - also von den großen Transportleitungen bis hin zu den Ortsnetzen - an die 50 Kilometer Leitungen. 2017 investierte der WLV in die Infrastruktur und in die Brunnenerschließungen an die 15 Millionen Euro.