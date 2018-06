Unwetter: Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Gewitterzelle mit Hagel ist am Dienstagnachmittag über das mittlere und südliche Burgenland gezogen. Erste Auspumparbeiten durch die Feuerwehr sind bereits kurze Zeit später gemeldet worden.

Das Gewitter sorgte am Dienstagnachmittag im Bezirk Oberpullendorf für überflutete Keller und Straßen. Die Feuerwehren waren in den Gemeinden Kobersdorf, Weppersdorf, Kalkgruben, Oberpetersdorf, Neckenmarkt und Deutschkreutz mit Auspumparbeiten, sowie mit dem Freimachen von Verkehrswegen beschäftigt.

In den meisten Fällen waren Kanäle überlastet. In Deutschkreutz muss ein umgestürzter Baum entfernt werden. Auch im Südburgenland wurden Einsätze aus St. Michael (Bezirk Güssing) und Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemeldet. Aus Deutschkreutz sei zudem Hagel gemeldet worden, zu möglichen Schäden gebe es jedoch keine Informationen, so die Sprecherin der Landessicherheitszentrale. Dienstagabend war die Lage stabil, es werde aber noch mit weiteren Unwettern gerechnet, so die Sprecherin.

Der Kanal in Neckenmarkt ging über

Aus Neckenmarkt hat den ORF auch ein Video von Albert Wieder erreicht. Er filmte wie gleich nach dem heftigen Regen beim Unwetter der Kanal überging. In Neckenmarkt waren am Dienstagnachmittag drei Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.