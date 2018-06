Diebstähle: Fahndung nach Verdächtigem

Ein Mann soll im Bezirk Neusiedl am See aus den Wohnungen von landwirtschaftlichen und gewerblichen Anwesen Geld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Ausforschung des Verdächtigen.

Bereits am 16. und 24. Mai berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland über Einschleichdiebstähle in Weiden am See, Jois und Neusiedl am See, bei denen ein Gesamtschaden von mehr als 2.000 verursacht wurde. Mittlerweile wurden zwei weitere Fälle angezeigt. Von dem Verdächtigen liegt nun ein Foto vor.

Landespolizeidirektion Burgenland

Hinweise zur Person bei Polizei melden

Der Verdächtige ist 25 bis 35 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, hat eine sportliche Statur sowie einen leicht dunklen Teint. Der Mann sprach gebrochen Deutsch.

Er trug eine blaue Baseballkappe, eine blaue Umhängetasche, ein graues Oberteil der Marke Puma und schwarze Turnschuhe der selben Marke. Mit Hinweisen zur Person des Täters kann man sich an die Polizeiinspektion Neusiedl am See wenden.