Vier Verletzte bei zwei Unfällen

Im Nordburgenland ist es am Samstagnachmittag zu zwei Unfällen gekommen - insgesamt vier Personen sind verletzt worden. Auf der A3 bei Neufeld ereignete sich ein Unfall, der andere im Bezirk Neusiedl am See.

Der Verkehrsunfall auf der Südostautobahn (A3) bei Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) führte Samstagnachmittag laut Landessicherheitszentrale Burgenland zu zwei Verletzten. Der Unfall ereignete sich bei der Abfahrt zur Tankstelle in Hornstein auf der Richtungsfahrbahn Ungarn. Neben einem Notarztwagen stand auch „Christophorus 16“ im Einsatz.

Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt

Auto krachte in Traktor-Anhänger

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist Samstagnachmittag ein Auto in einen Traktor-Anhänger gekracht. Die 28-jährige Lenkerin und ihr dreijähriger Sohn im Kindersitz am Rücksitz wurden dabei verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der Polizei zufolge war der Pkw ungebremst gegen den Anhänger geprallt.

Die Unfallursache stand vorerst nicht fest. An dem Auto entstand Totalschaden. Mutter und Kind wurden ins Krankenhaus transportiert. Laut telefonischer Auskunft der Lenkerin erlitten sie und ihr Sohn nur leichte Verletzungen, teilte die Polizei zudem mit.