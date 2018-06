Schloss Kohfidisch: Grün boomt

Die Gartentage im Schloss Kohfidisch finden dieses Wochenende schon zum dritten Mal statt. Die Veranstaltung ist längst zum Fixtermin für Gartenliebhaber und Aussteller aus dem In- und Ausland geworden.

Ausgefallene Stauden, hunderte Clematis, Sukulenten und Kakteen, daneben heimische Obstraritäten und jede Menge Kräuter - das Schloss Kohfidisch verwandelte sich heuer schon zum Dritten Mal in ein wahres Paradies für Gartenliebhaber. Im Schlosspark ist aber nicht nur Platz für Grünes. Beim Rundgang finden die Besucher auch handgefertigte Ware für Haus und Garten. Mittlerweile ist die Outdoorgartenmesse vom Burgenland bis in den Westen Österreichs bekannt.

90 Aussteller

„Es ist richtig gut aufgezogen worden. Es ist ein guter Aussteller-Mix. Das Thema Pflanzen und Garten überwiegt und so wurde es eine Erfolgsgeschichte“, so Christian Kress. Das Lob von Kress kommt in Kohfidisch besonders gut an, denn seine Gärtnerei kennen Insider in ganz Mitteleuropa. Sarah Keil und Martina Schabhüttl schafften es rund 90 Aussteller ins Südburgenland zu locken.

„Eigentlich sind die Gartentage aus Eigenbedarf entstanden. Ich war auf vielen Gartenausstellungen, aber die Pflanzen, die ich wollte, hat es meist nicht gegeben. Deshalb haben Sarah und ich beschlossen eine eigenen Ausstellung zu machen, wo es vor Grün nur so strotzt“, so Gartenliebhaberin Schabhüttl. „Man kann zu Hause Urlaub genießen - Man kann schlemmen und spazieren wie im Urlaub und sich tolle Dinge mitnehmen“, sagte Keil.

Historischer Schlossgarten

Die beiden Veranstalterinnen legen sehr großen Wert darauf, dass möglichst viele heimische Betriebe vertreten sind, die mit Rohstoffen aus der Region arbeiten. Der historische Schlossgarten in Kohfidisch hat seine Tore noch bis Sonntagabend geöffnet.