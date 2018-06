Hans Marsalek Preis für RE.F.U.G.I.U.S.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative RE.F.U.G.I.U.S mit dem Nazi-Verbrechen in Rechnitz. Jetzt erhielt die Initiative den Hans Marsalek-Preis für herausragende Leistungen im Bereich der Gedenk-, Erinnerungs- und Bewusstseinsarbeit.

RE.F.U.G.I.U.S. erhielt den Preis für das Projekt „Forschen und Erinnern, Orte nationalsozialistischer Endphasenverbrechen im heutigen Burgenland“. Gestiftet wird der Preis Mauthausen Komitee Österreich und der Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen.

Mit den Auszeichnungen wird an den Zeitzeugen Hans Maršálek erinnert, der sein Leben nach dem Zweiten Weltkrieg der Erforschung und Dokumentation der Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager gewidmet hat. Geehrt wurden Projekte, die das Wirken Marsaleks fortführen. Aus 22 eingereichten Projekten aus dem In- und Ausland wurden am 7. Juni 2018 vier Projekte ausgezeichnet.