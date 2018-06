Studentinnen und Studenten planen ihre Zukunft

Im Schloss Esterhazy in Eisenstadt tagt von Freitag bis Sonntag die sogenannte „Zukunftskonferenz“. Rund 150 Studenten treffen dort mit nationalen und internationalen Unternehmen zusammen. Neben dem Thema Karriere geht es darum, Strategien für die Zukunft zu erarbeiten.

Eröffnungsredner war Hannes Androsch. Der Großindustrielle und ehemalige Spitzenpolitiker will seine Erfahrung weitergeben: „Es ist jede Generation aufgerufen, das zu tun, um ihren eigenen Lebensweg bestmöglich zu gestalten und zu beschreiten.“

ORF

Als sogenannter „Keynote-Speaker“ tritt auch der ehemalige Top-Manager und jetzige Nationalbankpräsident Claus Raidl auf. Sein Thema: die Zukunft des Geldes. Die junge Generation denke mehr in Work-Life-Balance und weniger daran möglichst viel Geld zu verdienen, aber Geld zu haben sei auch schön, meint Raidl.

ORF

Treffen mit Entscheidungsträgern

Die Studentinnen und Studenten, die an der „Zukunftskonferenz“ teilnehmen, gehören zu den besonders Ehrgeizigen, die in Mindestzeit studieren und Praktika im Ausland ablegen. Viele wollen selbst Unternehmen gründen, so Nicola Schlosser, die die Veranstaltung gemeinsam mit zwei weiteren jungen Menschen organisiert. Viele würden sich fragen, wie man an die Entscheidungsträger komme. „Dafür möchten wir einfach eine Plattform geben, dass wir die Unternehmen mit den Studierenden zusammenbringen und natürlich auch tolle Persönlichkeiten dabei haben“, so Schlosser. So sind etwa Firmen wie McDonald’s, der Flughafen Wien und der Staubsauger-Hersteller Dyson bei der „Zukunftskonferenz“ dabei.

Link: