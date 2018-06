Familie entkommt im Urlaub knapp dem Tod

Eine Familie aus dem Bezirk Eisenstadt entkam in ihrem Urlaub in Jesolo nur knapp dem Tod. Ein Balkon stürzte vom siebten Stockwerk ab. Die riesigen Trümmer landeten im Poolbereich, wo die Mutter kurze Zeit davor mit ihren beiden Töchtern gelegen war.

Die Familie beschloss nach dem Badevergnügen ins Zimmer zurück zu gehen, da es zu heiß war. Plötzlich hörten die Frau und die beiden Mädchen lauten Krach. Als sie nachschauten, was geschehen war, konnten sie ihren Augen nicht trauen: Genau an der Stelle, an der der Balkon abgestürzt war, hatten sie einige Minuten zuvor noch ein Sonnenbad genossen.

Privat

Privat

Keine Verletzten

Wie durch ein Wunder wurde bei diesem Unglück niemand verletzt. Warum der Balkon abgestürzt ist, ist noch unklar. Italienische Medien berichten, dass das Unglück im Hotel Albatros passierte, das sich in einer beliebten Touristengegend Jesolos befindet. Auf der Homepage von „Il Gazzettino“ ist nachzulesen, dass der Balkon vom siebten Stockwerk abgestürzt war - er hatte sich buchstäblich von der Wand gelöst, ist nachzulesen. Das Hotel sei erst 2012 renoviert worden, heißt es auf der Homepage des Hotels.

Privat

Link: