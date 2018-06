Raiffeisen schließt zwei Bankstellen

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland schließt mit 6. Juli zwei Bankstellen in den Gemeinden Jois (Bezirk Neusiedl am See) und Stotzing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

Die Schließungen würden erfolgen, „um den Anforderungen des modernen Bankgeschäfts auch künftig gerecht zu werden“, teilte die Landesbank in einer Aussendung mit. Bei Jois und Stotzing handle es sich um Kleinstbankstellen. Die Kunden werden an die Bankstellen in Neusiedl am See und Leithaprodersdorf weitergeleitet.

Die Zahl der Bankstellen der Raiffeisenbankengruppe Burgenland sinke damit auf 115. Insgesamt zähle man im Burgenland rund 231.000 Kunden, heißt es von der Raiffeisenlandesbank.

