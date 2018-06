Neue Pläne für das Bundesheer

Das Bundesheer im Burgenland ist einmal mehr im Umbruch. Unter dem ehemaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) gab es mehr Geld und mehr Soldaten. Der neue Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) will die Reformen zum Teil zurücknehmen.

Kunasek reiste am Donnerstag von Termin zu Termin und machte auch im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch (Bez. Neusiedl am See) Halt. Dort bildet das Heer Schäferhunde, Rottweiler und Labradore für den Dienst aus. Kunasek wurde im Burgenland mit allen Ehren empfangen, doch eine aktuelle Weisung des Ministers sorgte hinter den Kulissen für Unruhe. Große Teile der von Vorgänger Doskozil angeregten Reformen sollen gestoppt werden.

„Realistische und effiziente Maßnahmen“

„Ich verstehe auch den Wunsch des Landeshauptmannes und des Militärkommandanten. Und ich kann nur sagen, meine Aufgabe ist es auch zu entsprechen. Aber auch realistische und effiziente Maßnahmen zu setzen“, so Kunasek im Interview mit ORF Burgenland-Redakteur Hannes Auer.

Ein Kernpunkt: Die gerade erst aufgebaute Jäger-Kompanie in Eisenstadt soll aufgelöst und durch eine kleinere Pionier-Kompanie ersetzt werden. Das könnte weniger Arbeitsplätze bedeuten. „Wir werden versuchen, mit einer Pionier-Kompanie, die direkt dem Militärkommandanten unterstellt wird, hier rasche Einsatzkräfte zu haben, die im Bedarfsfall zum Einsatz kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen eine gute Lösung für Österreich und das Burgenland finden werden“, so Kunasek.

ORF

Eine Maßnahme, die der Minister schon am Donnerstag setzte: Er nahm die zwei Labrador-Welpen Wiley und Wilson in den Heeres-Dienst auf. Sie werden zu Sprengstoff-Spürhunden ausgebildet.

Link: