Bad Tatzmannsdorf ist derzeit Fußballhochburg

Sowohl die Nationalmannschaft aus Nigeria als auch das österreichische Nationalteam trainieren derzeit in Bad Tatzmannsdorf. Am Donnerstag gab es offiziellen Besuch von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Niessl und ÖFB-Teamchef Franco Foda traten für einen kurzen Fototermin vor die Medien. Danach verabschiedete sich der Teamchef sofort zum Training in die Bad Tatzmannsdorfer Fußball-Arena. Das Land Burgenland sponsert bereits seit 21 Jahren die österreichische Nationalmannschaft.

„Wir sind mit dieser Partnerschaft sehr zufrieden. Wir haben im letzten Jahr eine Werbewirksamkeit von 6,5 Millionen Euro erreicht, gute Werbung für den Tourismus. Die Erfolge der Nationalmannschaft tragen natürlich zu einer größeren Werbewirksamkeit bei. Ich war auch in Klagenfurt - ein großes Fußballfest gegen Deutschland. Heute die Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf, ich freue mich, dass das Team hier ist. Dieser Sponsorvertrag ist sehr fair abgeschlossen, wir gehören zu den großen Sponsoren. Dass wir hier einen Beitrag leisten müssen, ist klar, aber das ist vertretbar“, so Niessl im Interview mit ORF Burgenland-Redakteur Kurt Krenn.

Verlängerung des Sponsorenvertrages

Der Sponsorenvertrag wurde um zwei weitere Jahre verlängert - mehr dazu in ÖFB: Sponsorvertrag mit Burgenland verlängert. Im Burgenland entwickelte sich in den vergangenen Jahren mit dem Bau moderner Sportanlagen ein regelrechter Fußballtourismus. Zu den Hauptnutznießern gehöre zweifelsohne Bad Tatzmannsdorf.

Imagepflege

„Fußball ist sehr wichtig für Bad Tatzmannsdorf. Das hat mehrere Aspekte - einerseits die Nächtigungen. Wir machen zirka 8.000 Nächtigungen im Ort. Anderseits ist es auch gut für das Image. Das hat man beim offenen Training gesehen, wie viele Fans hier waren“, sagt AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching. Laut dem Burgenland Tourismus sorgt der Bereich Fußball im Jahr für rund 50.000 Nächtigungen.