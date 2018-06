Schienenschleifzug im Einsatz

Die ÖBB bringen in den kommenden zwei Nächten in Neusiedl am See wieder ihre Strecken auf Vordermann. Der Schienenschleifzug wird unterwegs sein, um abgenutzte Schienen wieder aufzupolieren.

Die ÖBB führen solche Schleifarbeiten regelmäßig durch, um die Lebensdauer der Schienen zu erhöhen. Doch das Abschleifen der Schienen habe auch für Anrainer und Bahnkunden Vorteile, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Nach dem Schleifen verringere sich der Lärmpegel und in den Zügen spüre man weniger Vibrationen. Die Vibrationen werden durch feine Unebenheiten ausgelöst, die über die Jahre entstehen und mit freiem Auge kaum sichtbar sind.

Nicht ganz lautlos

Ein Messzug fuhr die Strecke bereits ab und registrierte alle Unebenheiten. Ab kommender Nacht kommt der 70 Meter lange und 2.500 PS starke Schleifzug zum Einsatz, der die Schienen um 0,3 bis einen Millimeter abschleifen wird. „Wir bitten um Verständnis, dass das nicht lautlos ablaufen wird“, sagt Seif. Es sei aber nicht so, dass man absolut nicht schlafen könne. Weil der Schleifzug pro Nacht nur drei Kilometer schafft, wird er zwei Nächte unterwegs sein.

