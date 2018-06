Heimische Festivals ziehen an einem Strang

Die neu geschaffene Plattform „Festivalsommer Neusiedler See“ lud am Dienstagabend zu einem Fest ins Palais Schönburg in Wien. Die Seefestspiele Mörbisch, die Oper im Steinbruch Sankt Margarethen und das Festival Herbstgold werden sich künftig gemeinsam präsentieren.

Im barocken Ambiente inmitten der Parkanlage des Palais Schönburg erklangen erste musikalische Kostproben aus der diesjährigen Inszenierung der Gräfin Mariza auf der Seebühne in Mörbisch und Milena Arsovska präsentierte Paminas Arie „Ach, ich fühl’s“ aus der Zauberflöte. Nach einer Auszeit in diesem Jahr, steht Mozarts Oper kommende Saison im Steinbruch in St. Margareten auf dem Spielplan.

Zusammen stärker als allein

Die jahrelangen Streitigkeiten zwischen dem Land Burgenland und der Stiftung Esterhazy scheinen beigelegt. Der gemeinsame Auftritt unter dem Label „Festivalsommer Neusiedler See“ soll sich auch international etablieren. Vorbilder sind die Festivals von Wien, Salzburg und Bregenz. Natürlich sei es ein gemeinsames Ansinnen auch im Bereich des Publikums zu wachsen und die Zahlen zu steigern, sagte Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). Immer dann, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeite, sei man erfolgreicher als alleine.

Er finde die Idee, zusammenzuarbeiten sehr, sehr gut, meinte auch der Intendant der Seefestspiele Mörbisch, Peter Edelmann: „Wo gibt es in Österreich zwei so große Festivals - also St. Margarethen und Mörbisch -, die jeden Abend 10.000 Leute für das Musiktheater begeistern und zusammentrommeln können.“ Man sei einfach stärker, wenn man die guten Inhalte vereint anbiete, sagte der Vorstand der Esterhazy Stiftungen Stefan Ottrubay: „Es ist ja ein Publikum, das eben kulturafin ist, Musik gerne hat.“

Ob Oper, Operette oder Konzerte - unter Künstlern ist die Festspielregion jedenfalls jetzt schon angesagt. „Ich werde alles ansehen“, kündigte die Intendantin des Musicalsommers Winzendorf, Marika Lichter, an und auch Harald Serafin sagte, dass er zu jeder Produktion kommen werde.

