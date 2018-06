Die besten Weine des Burgenlandes

Im Schloss Esterhazy in Eisenstadt sind am Mittwochabend die besten Weine des Burgenlandes prämiert worden. Unter den 16 Landessiegern bei „Best of Burgenland“ sind heuer zwölf Weine aus dem Seewinkel. Weingut des Jahres ist das Weingut Fabian in Oggau.

Alle fünf eingereichten Weine des Weingutes Fabian konnten bei der burgenländischen Weinprämierung eine Goldmedaille erreichen. Das Weingut Strudler aus Podersdorf, das Weingut Hans und Christine Nittnaus aus Gols und das Weingut Migsich aus Antau konnten mit je zwei Weinsorten den Landessieg erringen.

Inge Maria Limbach

Landessieger bei Weißweinen:

Weingut Lentsch, Weingut Birgit & Erich Pittnauer, Weingut Hans & Christine Nittnaus, Weingut Wurzinger Josef & Pia, Weingut Roman Stoiber, Weingut Migsich KG

Landessieger bei Rotweinen:

Weingut Johannes & Klaudia Strudler, Winzerkeller Neckenmarkt, Weingut Migsich KG, Weingut Scheiblhofer, Weingut Hahnekamp-Sailer

Landessieger in weiteren Kategorien:

In der Kategorie Internationale Rebsorten ist das Weingut Hundsdorfer Landessieger, bei den Süßweinen reüssierten das Weingut Bernd Heiling und das Weingut Hans & Christine Nittnaus und beim Qualitätssekt ging der Sieg an die Sektkellerei der Gebrüder Szigeti.

