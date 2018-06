Deutschkreutz wählt erneut am 9. September

Am 9. September werden in Deutschkreutz Bürgermeister und Gemeinderat neu gewählt. Es gibt außerdem einen vorgezogene Wahltermin am 31. August. Die Termine sind am Dienstag in der Regierungs-Sitzung von SPÖ und FPÖ beschlossen worden.

Die Landeswahlbehörde hob das Wahlergebnis vor einem Monat auf, weil es bei der Wahl im Oktober des Vorjahres zu Manipulationen bei rund 100 Wahlkarten gekommen ist. Außerdem wurden Rechtswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Briefwahl festgestellt. Zur Zeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen LBL-Bürgermeister Manfred Kölly wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches.

Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) entschied die Bürgermeisterwahl im Oktober des Vorjahres mit fast 60 Prozent für sich. Seine Liste kam im Gemeinderat mit knapp 43 Prozent ebenfalls auf Platz 1.

